Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Für Lkw-Fahrer wird es eng: Die Stadt Rheinsberg wird für die Straßen in der Innenstadt und für Teile der Landesstraße 15 beantragen, dass die Tonnage auf zwölf Tonnen begrenzt wird. Das hätte zur Folge, dass schwerere Lkw nicht mehr durch die Prinzenstadt und einige Ortsteile fahren dürfen. Dafür votierten die Stadtverordneten am Montag einstimmig. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) begrüßte den Antrag zwar. Aber: "Wir sollten nichts versprechen, was wir nicht halten können", warnte er vor Erwartungen, die möglicherweise von der Straßenverkehrsbehörde kassiert werden. Der Lkw-Verkehr, vor allem Holztransporte, sind den Rheinsbergern seit Jahren ein Dorn im Auge. Die Lkw rollen auch über die desolate und eigentlich viel zu enge Mühlenstraße. Bereits in der vergangenen Sitzung hatte Elke Hintz von der Initiative "Wir – Bürger für Rheinberg" 368 Unterschriften von Menschen übergeben, die sich eine Verkehrsberuhigung wünschen. Linken-Fraktionschef Freke Over schlug dabei vor, das Ordnungsrecht kreativ umzusetzen und Straßen zu sperren – beispielsweise für ein Straßenfest. Denn eine Umgehungsstraße wird Rheinsberg nicht finanzieren können. Eine Einbahnstraßen-Lösung, bei der der Verkehr über die noch auszubauende Rhinstraße gelenkt werden soll, steckt allerdings noch in den Kinderschuhen und muss erst mit dem Landesamt beraten werden.