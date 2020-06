Markus Kluge

Werder (MOZ) Stress auf der Arbeit: In einem Betrieb im Temnitzpark sind am Montagmittag zwei 36-Jährige aneinandergeraten. Während der Schichtübergabe kam es zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Einer der 36-Jährigen nahm im Verlauf des Streits eine Holzleiste und schlug diese seinem Kollegen auf den Rücken. Der Verletzte gingsich daraufhin zu seinem Chef und in weiterer Folge zum Arzt. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.