Markus Kluge

Radensleben (MOZ) In Radensleben sind rund 100 Kubikmeter also 100 000 Liter Gülle aus einem Güllesilo ausgelaufen. Unbekannte hatten im Laufe des vergangenen Wochenendes das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes betreten und den Auslauf eines Güllesilos aufgebrochen und geöffnet. Die auslaufende Gülle verunreinigte das Erdreich, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Das Umweltamt wurde informiert. Die Kriminalpolizei ermittelt.