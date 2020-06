Markus Kluge

Wittstock (MOZ) Eine dreiköpfige Familie aus Berlin ist am Montag bei einem Unfall auf der A19 bei Wittstock schwer verletzt worden. Sie war in einem VW-Wohnmobil unterwegs, das nach rechts von der Straße abkam, sich überschlug und im Böschungsgraben liegen blieb. Der 39-jährige Fahrer, seine 38-jährige Begleiterin und ein zweijähriges Kind mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Da bei dem Fahrer der Verdacht bestand, dass er er unter Einwirkung von Betäubungsmitteln am Steuer saß, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Schaden liegt bei 30 000 Euro.