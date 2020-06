dpa

Berlin (dpa) Rund 15 Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 26-jährigen Litauers in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes hat die Polizei den Täter noch nicht gefasst, sucht aber jetzt nach einem zweiten Beteiligtem.

Der Mann soll Anfang 20 Jahre alt, hager und athletisch sowie etwa 1,80 Meter groß sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Ermittelt worden sei auch, dass das Opfer Kontakte zu Männern tschetschenischer Herkunft gehabt haben soll.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera wird bereits öffentlich nach dem Hauptverdächtigen gefahndet. Der etwa 40 Jahre alte Mann sei aber noch nicht identifiziert. In der Beschreibung des Verdächtigen werden eine kräftige Gestalt sowie eine Halbglatze mit Haarkranz genannt.

Er soll in der um 22.16 Uhr am Alexanderplatz eingefahrenen U-Bahn der Linie U2 einen bislang unbekannten Zeugen angesprochen haben. Der Verdächtige soll nach der Tat am 18. März 2019 zu Fuß zu dem Bahnhof geflüchtet sein.

Die Ermittler baten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas an dem Tattag beobachtet hat, sollte sich melden. Gefragt wurde auch, wer Angaben zu Männern tschetschenischer Herkunft machen kann, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat Geld eintreiben sollten.

Bereits im August des Vorjahres war eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt worden, die zum Täter führen.

Dem Litauer, der in Berlin-Spandau lebte, war es noch gelungen, den Notruf der Polizei zu wählen. Als die Rettungskräfte kamen, hatte er bereits das Bewusstsein verloren. Es gelang nicht mehr, ihn zu reanimieren.