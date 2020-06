Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wer auf dem Gelände des Hennigsdorfer Krankenhauses sein Auto falsch parkt, muss ab sofort mit unangenehmen Folgen rechnen. Die Oberhavel Kliniken teilten am Dienstag mit, dass ab sofort widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden. Verbunden ist dies mit einer saftigen Rechnung des beauftragten Abschleppunternehmens.

In der Regel ist man mit mindestens 150 Euro dabei. Dazu kommt ein Bußgeld, das mindestens 60 Euro betragen kann, wenn ein Rettungsfahrzeug behindert wird – ein auf dem Krankenhausgelände nicht auszuschließender Fall. Vor diesem Problem stehen die Kliniken. "Es kommt häufig vor, dass auf dem Klinikgelände in Bereichen geparkt wird, wo das nicht nur verboten ist, sondern auch Rettungswege verstellt", weiß Klinikensprecherin Heike Wittstock. Wer künftig auf dem Klinikgelände falsch parkt, "muss damit rechnen, abgeschleppt zu werden". Wittstock meint damit natürlich das Auto, nicht dessen Besitzer. Sie verweist darauf, dass die wenigen Parkplätze innerhalb des Krankenhausgeländes entweder den Fahrzeugen von Behinderten vorbehalten oder deutlich teurer sind als die Gebühren, die für den Besucherparkplatz erhoben werden. So werden nach der ersten kostenfreien halben Stunde innerhalb des Klinikgeländes 2,50 Euro pro Stunde fällig. Auf dem bewirtschafteten Parkplatz, der über 133 Stellplätze verfügt, müssen nach 30 freien Minuten nur 50 Cent pro Stunde gezahlt werden, die Höchstgebühr pro Tag liegt bei fünf Euro. Zudem gibt es den kleinen Parkplatz direkt vor dem Haupteingang an der Marwitzer Straße, der kostenlos genutzt werden kann und daher tagsüber fast immer voll belegt ist.