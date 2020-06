Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die deutsch-polnische Grenze ist wieder offen. Doch die gemeinsame Buslinie 983 zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice verkehrt nach wie vor nicht.

"Die in Polen weiterhin gültigen Beschränkungen zur Fahrgastanzahl im ÖPNV lassen einen praktikablen und umsetzbaren Betrieb der Linie 983 leider nicht zu", heißt es von Seiten der Stadtverkehrsgesellschaft. Erst wenn eine rechtskonforme Nutzung des ÖPNV nicht länger an eine Mengenbegrenzung gekoppelt sei, könne der Bus – mit zwei, drei Tagen Vorlaufzeit – wieder fahren. In polnischen Bussen und Bahnen beträgt die Personenobergrenze aus Infektionsschutzgründen zurzeit die Hälfte der zur Verfügung stehenden Sitz- und Stehplätze.

Die Finanzierung der Linie bis zum 30. September dieses Jahres ist trotzdem gesichert. Darüber informierte Dezernentin Milena Manns kürzlich in der Stadtverordnetenversammlung auf einer Anfrage der CDU. Die Buslinie 983 hat – in normalen Jahren – einen jährlichen Zuschussbedarf in Höhe von zirka 105 500 Euro. In diesem Jahr werde der Zuschussbedarf niedriger ausfallen, weil der Bus seit dreieinhalb Monaten nicht mehr fährt.

Frankfurt, Słubice und die Studierenden der Viadrina teilen sich den Betrag zu je etwa einem Drittel auf. Aus rechtlichen Gründen hatte die Gemeinde Słubice zuletzt den Betrag nicht leisten können. Frankfurt sprang ein. Im Gegenzug verpflichtete sich Slubice jedoch, in selber Höhe Frankfurter Finanzierungsanteile an Veranstaltungen zu übernehmen.

Zwar konnten seit dem Beginn der Pandemie keine gemeinsamen Events – wie etwa die Eröffnung des Hansestadtfestes, der Europatag oder die Vorbereitung auf die Kandidatur als Europäische Kulturhauptstadt – mehr stattfinden. Doch der Slubicer Bürgermeister Marius Olejniczak habe bestätigt, dass er zu seinem Wort stehe und die Verpflichtung so lange gelte, bis der Betrag abgegolten sei, berichtete Dezernentin Milena Manns.

Der Betrieb auf der Linie 983 zwischen Frankfurt und Słubice ist seit dem 15. März eingestellt. An diesem Tag hatte Polen seine Grenzen geschlossen; seit dem 13. Juni ist sie wieder offen.