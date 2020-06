Matthias Henke

Gransee Die Planungen für den Umbau des Granseer Klosterensembles zu einem Ort für Kultur und Bildung schreiten voran. Am Montagabend informierten Rebecca Chestnutt und Robert Niess, die mit ihrem Büro Ende 2017 den eigens dafür ausgelobten Architektenwettbewerb der Stadt gewinnen konnten, im Klosterausschuss über den Stand der Dinge.

Ein heißes Eisen in der Abstimmung mit dem Denkmalschutz sei die Treppe im Kreuzgang gewesen, so Robert Niess. Beim Umbau zu Schulzwecken sei an dieser Stelle aus der Decke eine Öffnung von anderthalb Jochen geschlagen worden, um eben jene Treppe einbauen zu können, auch wenn diese Treppe nicht mehr begehbar ist und es auch künftig nicht sein wird. Der Denkmalschutz erkenne die Erzählkraft der Konstruktion an – um die Nutzung des Gebäudes als Schule zu verdeutlichen. In die Decke, so der Plan, wird daher eine Glasplatte eingebaut, die von oben den Blick auf die Treppe ermöglicht, sagte der Architekt.

Erheblicher Höhenunterschied

Vor einige Herausforderungen stellte die Planer der Niveauunterschied vom historischen Boden des Klausurflügels und dem Außengelände. Dieser beträgt etwa 70 Zentimeter. Über eine Rampe, deren Niveau bereits am Eingang an der Südostecke 40 Zentimeter überwunden hat, erfolgt der barrierefreie Zugang über Sakristei und Kapitelsaal bis in den sogenannten Barocksaal. Bereits am Eingang soll man auf das ursprüngliche Bodenniveau blicken können. Ob dies mit einer Glasscheibe oder einem anderen in die Rampe integrierten Element realisiert wird, ist aber noch offen. "Wir würden es auch schön finden, die Lage der alten Direktorenwohnung zu markieren und einen Ausgang vom Barocksaal zum Garten zu schaffen. Aber dafür gibt es noch kein grünes Licht von der Denkmalpflege", erläuterte Niess weiter.

Heizmöglichkeit eingeschränkt

Das historische Gemäuer beheizen zu können, von diesem Gedanken sollte man sich aber verabschieden, rieten die Architekten. Zwar könne der Barocksaal beheizbar gestaltet werden, der Rest jedoch maximal etwas temperiert werden. Das bedeute zwar eine Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten im Winter, für das Bauwerk selbst sei dies aber die gesündeste Lösung.

Als Ort für Veranstaltungen und Ausstellungen will die Verwaltung den Klausurflügel indes nur zurückhaltend entwickeln. "Als Ausstellung verstehen wir in erster Linie das historische Gebäude selbst", betonte der für Finanzen, Bauen und Liegenschaften zuständige Fachbereichsleiter Nico Zehmke. So könne es etwa darum gehen, Geschichten zu Bausubstanz und Nutzung zu erzählen, und dies anhand architektonischer Details vor Ort zu veranschaulichen. Die Möglichkeit, wechselnde Ausstellungen stattfinden zu lassen, bleibe davon aber unbenommen. Das Haustechnikkonzept sei noch nicht fertig.

In der alten Schule haben die Planer indes vorgesehene Nutzungen komprimiert und teilweise aus dem Dach herausgenommen. Dort verbleiben Serverraum, ein Büro und ein Stuhllager. Archivräume sind nunmehr im Keller sowie im Obergeschoss vorgesehen, Gruppenräume im Erd- und Obergeschoss. Clou der Bibliothek: Das Regalsystem soll an den Wänden angebracht werden, um die Räume insgesamt freier gestalten zu können. Fußböden und Wände des Anbaus der alten Schule sollen indes teils aus Stahlbeton neu gefertigt werden, um die auftretenden Lasten tragen zu können.

Vorerst kein Café

In der Remise an der Stadtmauer sind Toiletten sowie ein Multifunktionsraum vorgesehen. Letzterer ist noch ohne definierte Nutzung. Dass dort von der Idee eines Cafés abgerückt wurde, begründete Zehmke auf Nachfrage von Marina Hillebrand damit, dass es dafür keine feste Zusage eines Betreibers gebe. Doch sollen die entsprechenden Anschlüsse in der Remise installiert werden, auf dass einer dauerhaften oder – etwa für Cateringdienste bei Veranstaltungen – temporären Nachrüstung entsprechender Technik nichts im Weg stehen würde.

Bauantrag bis Jahresende

Einen Überblick über den weiteren Projektablauf gab Amtsmitarbeiter Christian Tutsch. Bis Ende des Jahres soll demnach der Bauantrag vorbereitet und weitere Abstimmungen mit der Denkmalbehörde vorgenommen werden. So lange wie die Kita "Zwergenland" noch in der alten Schule untergebracht ist, werde auf die Genehmigung gewartet beziehungsweise die Ausschreibung der Bauleistungen veranlasst. Im Herbst kommenden Jahres könnte dann mit dem Umbau begonnen werden. An Baukosten seien etwa fünf bis sieben Millionen Euro veranschlagt, erläuterte Nico Zehmke auf Nachfrage. Wobei man sich noch in einen sehr frühen Stadium befinde, wie er einschränkend hinzufügt. Ein Großteil der Summe könne aber gefördert werden.