Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Für Christiane Franke lösen sich Tage voller Sorge und Angst um ihren vierbeinigen Liebling Fine nun in Glück und Erleichterung auf.

Die elf Jahre alte Mischlingshündin war während des Unwetters am vergangenen Freitagnachmittag in panischer Angst aus ihrem Zuhause in der Angermünder Rudof-Breitscheid-Straße davongelaufen und blieb verschwunden. Mit Plakaten, über Zeitung, Facebook, Telefon und Freunde suchte Christiane Franke nach dem kleinen Hund.

Erst nach vier Tagen tauchte Fine wieder auf. Ich hatte auch das Tierheim in Ladeburg, das für Angermünde zuständig ist, über meine Vermisstensuche informiert und erhielt nach bangen Tagen endlich den ersehnten Rückruf. Eine Familie in Sternfelde hatte die Hündin im Tierheim abgegeben. Fine hatte in ihrer Panik Zuflucht in ihrem Haus gesucht. Nun möchte Christiane Franke Kontakt mit den Rettern aufnehmen, um sich zu bedanken.