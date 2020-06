MOZ

Coschen (MOZ) Für eine Park-&-Ride-Anlage am Bahnhof Coschen läuft aktuell eine nationale Ausschreibung, wie dem Vergabemarktplatz.Brandenburg.de zu entnehmen ist.

In der Bekanntmachung ist unter dem Punkt "Art und Umfang der Leistung" zu erfahren, dass für die Maßnahme zirka 550 Quadratmeter Baugelände abgeräumt werden müssen. Dazu gehören auch Fäll- und Rodungsarbeiten. Zudem müssen etwa zehn Quadratmeter Pflaster eines Gehwegs aufgebrochen werden.

Stattdessen werden dann Betonpflaster und Beton-Ökopflaster verlegt. Für eine zusätzliche Straßenbeleuchtung wird gesorgt. Es sollen fünf Bäume sowie rund 210 Sträucher gepflanzt werden. Die Vergabe der Leistungen ist nach Angaben des Amtes Neuzelle, das für die Gemeinde Neißemünde Auftraggeber ist, nicht in Lose aufgeteilt. Die Ausführung der Leistungen ist bereits für September und Oktober geplant. Angebote können noch bis 2. Juli im Amt abgegeben werden.

Die Ordnung des sogenannten Ruhenden Verkehrs ist in der Bundesrepublik Deutschland eine originäre Aufgabe der jeweiligen Kommune, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung. B+R (Bike and Ride, auch Fahrrad und Reisen) sowie P+R (Park and Ride, auch Parken und Reisen) beinhalten eine Möglichkeit der Verkehrsorganisation, welche in Brandenburg an Stationen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) Abstellmöglichkeiten für PKW und Fahrräder bietet.

Im Land Brandenburg konnten in den vergangenen Jahren viele Anlagen zum Abstellen von Fahrrädern und Autos an den Zugangsstellen des Schienenpersonennahverkehrs errichtet werden. Für Fahrgäste, die in keinem direkten fußläufigen Einzugsbereich wohnen, wurde damit ein komfortabler Zugang zum SPNV geschaffen. Die Maßnahmen wurden in der weit überwiegenden Zahl durch die Bereitstellung von Fördergeldern des Landes, der Landkreise und mit Eigenmitteln der jeweiligen Kommunen umgesetzt.