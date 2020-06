MOZ

Bernau (MOZ) Auf der Weißenseer Staße in Bernau ist in Höhe der Baustelle der Ladestraße in beiden Richtungen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Zwischen der zwischen der Einmündung des Usedomradwegs und der Eisenbahnunterführung regelt eine Baustellenampel den Verkehr. Vor allem in den Hauptverkehrszeiten kommt es in beiden Richtungen zu Rückstaus bis über die nächsten Ampelkreuzungen hinaus. Unübersichtlich ist die Situation auch aufgrund der zahlreichen Ein- und Ausfahrten in diesem Bereich. Die Arbeiten dauern noch bis zum 8. August.