Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Die Sorge wächst in der Region, dass das niederländische Unternehmen Jasper Resources im Windschatten der Pandemiekonflikte Tatsachen schafft – bezüglich der Erkundung von Erdgaslagerstätten zwischen Templin und Zehdenick.

Dem hat die Kleine Anfrage des Linke-Landtagsabgeordneten Andreas Büttner Rechnung getragen, die der Politiker aus Templin am 23. Juni der Regierung stellte. Die Antwort bezieht sich auf den aktuellen Sachstand, den die Landesregierung derzeit hat, betont Andreas Büttner.

Der hatte seine Fragen auf Basis von Informationen gestellt, die dem zuständigen Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Ministeriums am 19. Februar dieses Jahres vorlagen. Damals sei das Unternehmen Jasper Resources noch mit der Auswertung der Erkundungsdaten und dem Abgleich mit Untersuchungsdaten aus DDR-Zeiten beschäftigt. Des Weiteren habe es damals die Zusage gegeben, dass der Ausschuss eine Information über den ökologischen Abschlussbericht zugeleitet bekommt.

Im Grunde genommen hat sich der Sachstand noch immer nicht geändert, wie auch Andreas Büttner der Gransee-Zeitung gegenüber zu bedenken gibt: So fragte er nach konkreten Einzelheiten, was Qualität und Quantität der von dem Unternehmen gewonnenen Daten betrifft.

Doch auch hierbei ist die Antwort des Ministeriums unklar: "Die bisherigen Erkundungsarbeiten befassten sich im Wesentlichen mit der strukturellen Kartierung des Gasreservoirs – Ausbreitung, Teufenlage, Mächtigkeit und so weiter – zur Bestimmung eines neuen Bohrplatzes. Dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) liegen diesbezüglich noch keine konkreten Angaben vor. Angaben hinsichtlich Fördervolumen, Methangehalt, Qualität des Gases können erst nach einer erfolgten Erkundungsbohrung ermittelt und abgeglichen werden", lautet die Antwort der Regierung.

Was die Auswirkungen der ersten Sondierungen auf die Ökologie betrifft, ist die Antwort des Landes eindeutig: Der Bericht der ökologischen Baubegleitung zum Sonderbetriebsplan im Erlaubnisfeld Zehdenick-Nord liege inzwischen vor. Zahlreiche Schutzgebiete seien zwar betroffen gewesen. Aber: "Es sind keine Schäden an der Vegetation entstanden. Die entstandenen Schäden an den Waldwegen wurden fachgerecht instandgesetzt. Es wurden alle naturschutzfachlichen Vorgaben der zuständigen Behörden seitens des Vorhabenträgers eingehalten", so die Erklärung der Landesregierung.

In seiner Anfrage versäumte es der Linkspolitiker nicht, auf die Fragwürdigkeit einzugehen, voraussichtlich minderwertiges Erdgas mit hohem Energieaufwand in der Region fördern zu wollen. Die Regierung räumt in ihrer Antwort den besonderen Energiebedarf ein: "Es ist nicht davon auszugehen, dass gefördertes Erdgas mit Methangehalten unter 50 Prozent ohne weitere Aufbereitung in das Versorgungssystem eingespeist wird." Weil das Netz seit 2015 umgestellt wurde auf einen Transport von Erdgas mit einem Methangehalt von rund 95 Prozent, erklärt das Ministerium.

Bedenklich ist nach den Worten von Büttner allerdings, dass die Aufsuchungserlaubnis im kommenden November zwar offiziell ausläuft für Jasper Resources – das Land hingegen bereits damit rechnet, dass die Firma einen Antrag auf Verlängerung dieser Erlaubnis stellt.