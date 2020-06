Roland Becker

Velten (MOZ) Seit 2017 schlugen Steuerforderungen des Finanzamts beim SC Oberhavel hohe Wellen. Sie hätten sich zu einem Tsunami entwickeln können, der den Verein weggespült hätte. Doch jetzt scheint der größte Verein der Ofenstadt, der Veltens Fußball prägt, in ruhiges Fahrwasser zu geraten.

Finanzamt lenkt ein

Nachdem die Stadt bereits 35 000 Euro der fast 100 000 Euro per Beschluss der Stadtverordneten übernommen hatte, verzichtete das Finanzamt darauf, weitere 40 000 in Rechnung gestellte Steuer-Euro zu kassieren. Der Hintergrund der Forderung bestand darin, dass die Stadt dem Verein die Sportanlage kostenlos überlassen hatte. Im Gegenzug sorgte der Verein dafür, dass das Gelände gepflegt wurde. Das Finanzamt sah darin eine für die Stadt erbrachte Leistung, die es zu versteuern gelte. Gegenüber dem Finanzamt argumentierte der Verein damit, dass diese Pflegeleistungen weit über die hinausgingen, die die Stadt bei einem Unterhalten eines Areals erbringen würde. Der zusätzliche Pflegebedarf diene dem Anspruch, das Gelände für den Spielbetrieb der Fußballmannschaften fit zu halten. Auf diese Argumentation hat sich die Steuerbehörde nun eingelassen. "Die Entscheidung ist ein Meilenstein für den SCO", sagte der sichtlich erleichterte Präsident Marek Duhme. Auch Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) atmete auf: "Für die Sportlerinnen und Sportler bedeutet dieser Bescheid, dass ihre sportliche Zukunft im Verein gesichert ist."

Lösung für letztes Problem

Auch für ein noch bleibendes Problem zeichnet sich eine Lösung ab: Nach Festsetzung des Finanzamts ist die Stadt berechtigt, für die Jahre 2008 bis 2012 fast 20 000 Euro Gewerbesteuer einzufordern. Stadtsprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer und SCO-Sprecher Marcel Siegert sprechen übereinstimmend davon, eine Lösung gefunden zu haben. Demnach wird in Hübners Rathaus eine Beschlussvorlage vorbereitet, mit der die Stadt den Verzicht auf die ihr zustehende Gewerbesteuer erklärt. Wenn die Stadtverordneten diesem Vorschlag während ihrer Sitzung am 3. September mehrheitlich zustimmen, kann der Verein finanziell unbeschadet die Zukunft in Angriff nehmen.