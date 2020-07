MOZ

Beeskow (MOZ) Der Erste Beigeordnete des Landkreises, Sascha Gehm, hat am Dienstag mit einem symbolischen Banddurchschnitt das erste ausgebaute Teilstück der Kreisstraße 6747 freigegeben.

Es handelt sich dabei um den Abschnitt von der Landesstraße 40 in Richtung Kummersdorf bis zum südlichen Ortseingang von Alt Stahnsdorf. Die Freigabe blieb unterdessen zunächst ein rein symbolischer Akt: Die Verbindung ist zunächst noch eine Sackgasse, weil in Teilbereichen der Strecke Probleme mit dem Baugrund aufgetreten sind. "Für diese wird derzeit, im wahrsten Sinne des Wortes, eine tragfähige Lösung entwickelt", so Kreissprecher Mario Behnke.

Erreichbar ist Alt Stahnsdorf weiterhin nur über Neu Stahnsdorf.