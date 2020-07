Annette Herold

Ortsmarke (MOZ) Eigentlich sollte heute die neue, lang erwartete Hausarztpraxis in Neu Zittau öffnen. Doch die Räume in der Geschwister-Scholl-Straße 38 werden vorläufig noch verschlossen bleiben, voraussichtlich bis in den Herbst, wie Bürgermeister Thomas Schwedowski am Dienstag berichtete. Als neues Eröffnungsdatum nannte der Bürgermeister den 5. Oktober.

Der geplante Termin sei nicht zu halten gewesen, weil der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung erst wieder Mitte August tagt. Dann erst erhalte die Ärztin die Zulassungsnummer, die nötig für die technische Verbindung mit den Krankenkassen sei, sagte Schwedowski. Die Einrichtung dieser Technik nehme noch einmal Zeit in Anspruch.

Freude überwiegt

"Die drei Monate überstehen wir auch noch", sagte der Bürgermeister. Trotz der Verschiebung überwiege die Freude, dass bald endlich wieder eine Hausärztin in der Gemeinde ansässig ist. Seit Oktober gibt es im Ort keinen Allgemeinmediziner mehr. Ärztin Dr. Heidy Stolze, die lange Jahre in Neu Zittau praktizierte, ist in den Ruhestand gegangen. Die Gosener Ärztin Sylke Geyer hat ihre Praxis aus gesundheitlichen Gründen geschlossen. Nach langer Suche fand Schwedowski eine Medizinerin, die sich in Gosen-Neu Zittau niederlassen will. Sie will sich am 9. September in der Gemeindevertretersitzung öffentlich vorstellen.