Bernhardt Rengert

Brandenburg Operninszenierungen nach Texten von Michael Ende gibt es bereits einige. Manche entstanden sogar schon zu Lebzeiten des 1995 verstorbenen Schriftstellers. Ausgerechnet eine seiner bekanntesten Erzählungen, die von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer – die alle Welt auch schon als Puppenspiel der Augsburger Puppenbühne und seit kurzem sogar als Realverfilmung kennt und liebt – war bislang aber nicht darunter. Sie sei als Kinderoper einfach nicht vermittelbar, der vollgepackte Inhalt und die zwangsläufige Länge schlicht eine Zumutung, hieß es. Bis sich die Komische Oper Berlin der Sache annahm und Anfang November 2019 ihren Jim Knopf auf die Bühne brachte. Gut zwei Stunden Länge sind für die gewünschte Zuschauerzielgruppe ab sechs Jahren und die sie in diesem Alter meist noch begleitenden Eltern zwar eine echte Herausforderung, aber sich ihr zu stellen lohnt sich. Was das Komponistin / Librettistin – Duo Elena Kats-Chernin und Susanne Felicitas Wolf komponiert und getextet haben und das Team der Komischen Oper da auf die Bühne gebracht hat, kann sich sehen und hören lassen. Ja, gerade auch "hören", denn zeitgleich zur Uraufführung entstand zudem eine Hörbuchinszenierung. Sie, die erzählt von Andreas Pietschmann und gesungen in der (allerdings nur klavierbegleiteten) Originalbesetzung daherkommt, enthält zwar alle 28 Nummern des zweiaktigen Originals, ist hinsichtlich ihrer (Ab-)Spieldauer dennoch deutlich kürzer. Mit knapp 85 Minuten Länge liegt sie dann auch allemal eher in dem Bereich, in dem sich Kinderstücke üblicherweise bewegen. - Am Ende aber zählt, wie die "Zielgruppe" die Inszenierung aufnimmt. Das Bühnenwerk jedenfalls, das wohl noch eine Weile zu sehen sein wird, wurde von den Kindern schon bei der Uraufführung mit begeistertem Beifall bedacht. – Das muss man Ende einfach lassen; seine Geschichte von Jim, seinem besten Freund Lukas, der Lokomotive Emma und ihren Abenteuern hat auch fast 70 Jahre nach ihrer Entstehung nichts von ihrem Charme eingebüßt und – sie ist sogar aktueller denn je!

Kinderoper; Michael Ende: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer – Kinderoper von Elena Kats-Chernin und Susanne F. Wolf, 1 CD (ca. 85 min), Silberfisch Hamburg 2019, 10,00 €.