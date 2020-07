Silvia Passow

Falkensee Auf der letzten Stadtverordnetenversammlung (SVV) vor der Sommerpause klagte ein Anwohner über nächtliche Partys am Falkenhagener/Neuen See. Sehr laute Musik, beinahe jede Nacht und am nächsten Morgen viel Müll, besonders viele Flaschen und Zigarettenkippen. Hinterlassenschaften einer durchzechten, verqualmten Nacht.

Nicht weit entfernt genervte Nachbarn und Erholungssuchende, die hier nicht finden, was sie suchten - Ruhe in der Natur. Zumindest in einem Fall eskalierte die Situation bereits, als vor einigen Wochen ein 57-jähriger Mann auf eine Gruppe junger Menschen schoss und dabei eine 27-Jährigen an der Hand verletzte. Laut der dazugehörigen Presseinformation der Polizeidienststelle West, war dem Schützen die Musik am See zu laut gewesen. Keine Frage, Selbstjustiz, und ganz besonders der Einsatz von Schusswaffen, sind keine adäquaten Mittel, um für Ruhe zu sorgen. So bleiben kann der Zustand, so die Botschaft in der SVV, aber auch nicht.

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) sagt, der Verwaltung sei die Situation am See durchaus bekannt. Jugendliche aus Berlin träfen sich hier zum Feiern, sagt er, und spricht von etwa 200 Personen. Da wären vier Angestellte des Ordnungsamtes in deutlicher Unterzahl. Hier sei die Polizei gefordert und man sei bereits im Gespräch. Müller bestätigt, man räume hier regelmäßig auf, besonders Flaschen und Zigarettenkippen. Er mutmaßt, dass viele Raucher gar nicht wissen, dass das Rauchen im Wald und dessen Umgebung verboten ist.

Das hier sprichwörtlich was im Busch ist, weiß auch die Polizei. Die Polizeidirektion West hat eine Zunahme der Einsätze am Falkenhagener See/Neuen See und in den sogenannten Dünen registriert. In der Zeit vom 17. März bis zum 22. Juni 2020 wurden insgesamt 27 Einsätze erfasst. Dabei ging es um Verstöße gegen die Eindämmungsverordnungen, Ruhestörung, Körperverletzung und Raubdelikte. Es wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen. Außerdem wurden mehrere kleinere Ansammlungen aufgelöst. Ebenso wurden Einsätze gezählt, bei denen es zu keinen Feststellungen mehr kam. Die Polizei bestätigt, es werden vermehrt Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden dort gesehen, die mit Musikboxen und Alkohol unterwegs sind. Betäubungsmittel wurden durch die Polizei bisher keine festgestellt.

Ein Ortbesuch am Tage zeigt bereits, dass es vor dem Schild, das ein Landschaftsschutzgebiet ausweist, auf dem Parkplatz an der Straße deutlich ruhiger ist als am Neuen See. Da scheppert der Bass, Hip-Hop beschallt die Umgebung auf mindestens 200 Meter. Wer hier her kommt, um Ruhe zu tanken, wird selbst Kopfhörer brauchen oder den Tag mit dem Kopf unter Wasser beim Schnorcheln verbringen müssen. Der Sandstrand ist leidlich sauber, in den Dünen liegen Flaschen, deren Etiketten sie als ehemalige Behältnisse für Hochprozentiges ausweise.

Die Polizei lässt auf Anfrage wissen, dass man die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamts Falkensee und dem beauftragten Sicherheitsunternehmen intensiviert habe und gemeinsame Maßnahmen besprochen wurden. Das Areal wird täglich durch die Polizei aufgesucht und es soll gemeinsame Streifen der Polizei mit dem Ordnungsamt geben. Ob sich die Partyszene deshalb auflöst oder einfach nur einen neuen Platz zum Feiern sucht, wird sich zeigen.