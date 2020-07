Anträge im Referat Wirtschaftsförderung

Die Richtlinie tritt nach ihrer Bekanntmachung im Eberswalder Amtsblatt in Kraft und gilt bis 31. Dezember 2020. Anträge sind zu richten an: Stadt Eberswalde, Wirtschafts- und Sozialdezernat, Breite Straße 41-44, 16225 Eberswalde. Dafür steht ein Antragsformular zur Verfügung. Wer bereits vor März 2020 in Schwierigkeiten war, ist von einer Zuwendung ausgeschlossen. ⇥vp