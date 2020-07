Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mehrere Wochen war die Tourismusinformation in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt wegen der Corona-Pandemie geschlossen, ab Mittwoch, 7. Juli, können die Räume neben dem Friedrich-Wolf-Theater wieder besucht werden.

Allerdings wirkt sich die Corona-Pandemie weiter aus, zum Beispiel auch bei den Öffnungszeiten: Die Tourismusinformation hat wie folgt geöffnet: Am Montag von 9 bis 11 Uhr, am Dienstag von 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr, am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, am Freitag von 9 bis 11 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr.