Ina Matthes

Grünheide (MOZ) Die geänderten Bauunterlagen für die Gigafactory bei Grünheide sind ab Donnerstag öffentlich einsehbar. Die Unterlagen liegen einen Monat lang in mehreren Gemeindeverwaltungen und Behörden öffentlich aus und sind überdies im Internet abrufbar.

Außerdem gibt es jetzt einen Termin für die öffentliche Erörterung der Pläne – sie soll am 23. September in Erkner stattfinden. Die erneute Auslegung war notwendig geworden, weil Tesla die Pläne verändert hat. So erhält die Fabrik eine Werksfeuerwehr. Gebäude werden teils niedriger, Kunststoff- und Batteriefertigung entfallen, die Gießerei soll ihre Kapazität erhöhen und der Wasserverbrauch in der Spitze um ein Drittel reduziert werden.

Mehr Wald roden

Außerdem soll es Veränderungen bei den Fundamenten geben – von Pfahlgründungen war im ersten Antrag noch nicht die Rede. Tesla will überdies mehr Wald fällen. Die Gesamtfläche der Waldumwandlung solle von 154 Hektar auf 193 Hektar erhöht werden, heißt es. Bis zum 2. September können Einwendungen zu den Änderungen eingereicht werden. Wie das Landesamt für Umwelt mitteilte, werden in Absprache mit Tesla alle eingereichten Unterlagen öffentlich sein.

Tesla treibt indes den Bau voran. Der Autobauer hat einen weiteren Antrag auf Zulassung vorzeitigen Maßnahmebeginns für Teile des Rohbaus eingereicht. Zurückgezogen wurde hingegen einen Antrag für weitere rund 109 Testrammungen für Pfahlgründungen.

