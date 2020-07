Matthias Henke

Gransee Vergleichsweise entspannt habe man die Corona-Krise im Amt Gransee gemeistert. Dieses Fazit zog Amtsdirektor Frank Stege bei der jüngsten Sitzung der Granseer Stadtverordneten.

Aktuelle Informationen seien stets zügig weitergegeben worden. Mandatsträger seien mit einem Newsletter auf dem Laufenden gehalten worden. Auch die Öffentlichkeit habe stets gewusst, woran sie sei. "Wichtig war auch, dass wir – gemeinsam mit den Kitas – die sozialen Medien gefüttert und die Homepage aktuell gehalten haben, das Amtsblatt sowieso", sagte Stege weiter. Dienstags und donnerstags ist inzwischen das Amt nach Terminvergabe wieder für Bürger geöffnet.

Nach der Sommerpause sollen auch der Montag und Freitag als Sprechtag wieder hinzukommen, kündigte der Verwaltungschef an. "Wir wollen stark zulegen mit der Terminvergabe. Damit lassen sich Warteschlange vermeiden, was auch für die Bürger Vorteile bringt", so Stege mit Blick auf kürzere Wartezeiten. Erste Erfahrungen diesbezüglich seien positiv. Aber man sei immer dankbar für Hinweise, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie gewünscht.