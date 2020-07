Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Trotz Corona-Pandemie: Der nochmals befürchtete Anstieg der Arbeitslosenzahlen ist im Juni in Brandenburg an der Havel ausgeblieben. Stattdessen ist die Arbeitslosenquote, wenn auch nur geringfügig, gesunken.

Insgesamt wurden im vergangenen Monat 3.173 Männer und Frauen ohne Arbeit registriert, das sind 33 weniger als im Mai Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, liegt in der Stadt damit bei 8,5 Prozent. Im Mai waren es 8,6 Prozent. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote im Juni jedoch noch bei 8,1 Prozent.

Der Aufwuchs erfolgte dabei vornehmlich im Rechtskreis SGB III und kann im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Pandemie gesehen werden, wie Petra Kaden, Geschäftsstellenleiterin der Arbeitsagentur, sagte.

Außerdem verzeichnete das Jobcenter Brandenburg an der Havel im Juni 984 Langzeitarbeitslose. Das sind 26 Personen mehr als im Vormonat, aber auch acht Personen weniger als im Vorjahresmonat. Der gegenwärtige Bestand an Personen, die länger als ein Jahr ohne Arbeit sind, entspricht damit einem Anteil an allen Arbeitslosen von 44,1 Prozent.