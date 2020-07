MOZ

Bad Freienwalde Am Dienstagabend bemerkten Anwohner der Sonnenburger Straße vier Jugendliche, die gerade dabei waren, sich mit einem Moped der Marke Simson Star davonzumachen. Nur gehörte das Moped ganz sicher nicht ihnen, sondern den aufmerksamen Zeugen selbst. Daraufhin wurde die Verfolgung aufgenommen, was drei der Jugendlichen veranlasste, das Schieben des Zweirades aufzugeben und zu flüchten. Einer der Herren blieb jedoch zurück. Der 16-Jährige konnte gestellt werden. Tatsächlich hatte er das Moped aus der Garage des Geschädigten gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge, ist der Delinquent auch für den Diebstahl einer Simson Schwalbe verantwortlich, die vor zwei Tagen abhandenkam. Dieses Fahrzeug fand sich später im Keller seiner Wohnanschrift auch an. Das Diebesgut ist bereits wieder an die rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt worden. Der Tatverdächtige und seine Komplizen haben jetzt ein Ermittlungsverfahren zu erwarten.