Manja Wilde

Fürstenwalde/Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Zollfahndung Berlin-Brandenburg hat dem Treiben einer syrisch-deutschen Hehlerbande ein Ende gesetzt. Der Tätergruppe, bestehend aus fünf syrischen Staatsangehörigen und ihrem deutschen Handlanger, wird "ein schwunghafter Handel" mit unversteuerten Zigaretten vorgeworfen.

Das teilte Armin Hoffmann, der Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg, am Mittwoch mit.Als Verkaufsorte der Zigaretten dienten ein Spätkauf und ein Shishashop in Fürstenwalde sowie ein Spätkauf in Eisenhüttenstadt.

Seit April 2019 liefen die Ermittlungen, am Dienstag folgte eine groß angelegte Razzia. "Insgesamt wurden elf Durchsuchungsbeschlüsse sowie zwei Haftbefehle vollstreckt", sagt Hoffmann. Der in Fürstenwalde lebende Kopf der Bande, ein 38-jähriger Syrer, sowie der 55-jährige Handlanger wurden festgenommen und sitzen nun in Cottbus in Untersuchungshaft. Bei dem Einsatz wurden insgesamt über 36100 unversteuerte Zigaretten, 79 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak, Medikamente, gefälschte Uhren sowie Beweismittel in Höhe von mehr als 37500 Euro aufgefunden und sichergestellt.

Unterstützt wurden die Zollfahnder durch Kräfte des Hauptzollamtes Potsdam und der Landespolizei Brandenburg. Mehr als 150 Einsatzkräfte und zwei Spürhunde des Zolls waren am Dienstag in den genannten Geschäften sowie in Wohnungen in Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt und Steinhöfel im Einsatz.

Die Fahnder kamen der Bande mit Hilfe ihrer mobilen Kontrollgruppen auf die Spur. "An der Grenze zu Polen kontrollieren wir immer noch Fahrzeuge", erklärt Hoffmann. Werden dabei Waffen, Drogen oder zu viele Zigaretten gefunden, entscheiden die Beamten, ob sie sich die erwischten Personen "mal genauer ansehen". Die Fälle werden der Staatsanwaltschaft vorgestellt und diese entscheidet dann, ob Durchsuchungsbefehle erlassen werden. Im vorliegenden Fall sei die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) von Anfang an mit im Boot gewesen, sagt Hoffmann.

Die beiden Hauptverdächtigen werden nun einem Haftrichter vorgeführt und bleiben voraussichtlich bis zum Gerichtsprozess in Haft. Die Ermittlungen und Auswertungen der sichergestellten Beweismittel dauern an.