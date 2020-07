MOZ

Prenzlau (MOZ) Eine 54-Jährige ist am Dienstagmittag in ihrem Kleingarten in Prenzlau angeschossen worden. Die Polizei ermittelt.

Gegen 13.40 Uhr wurden Polizisten in eine Kleingartenanlage in der Straße An der Schnelle gerufen. Dort hatte sich die 54 Jahre alte Frau auf ihrem Gartengrundstück aufgehalten, als sie plötzlich von einem Diabolo-Geschoss am Hinterkopf getroffen wurde.

Die blutende Wunde musste anschließend medizinisch versorgt werden. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Uckermark, wer da mit einem Luftgewehr hantiert hatte und wieso die Frau verletzt worden war.