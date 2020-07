Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Erstmals seit der Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis leicht rückläufig. So waren im Juni 3577 Menschen in Ostprignitz-Ruppin ohne Arbeit. Das sind zwar 72 weniger als noch im Mai, jedoch 522 mehr als im Juni des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich dabei um 0,1 Prozentpunkte auf nun 7,0 Prozent. Im Juni 2019 lag die Quote noch bei 5,9 Prozent. Im Blick auf den gesamten Agenturbezirk steht der Landkreis recht positiv da. "Wir beobachten aktuell eine leicht unterschiedliche Entwicklung in den Landkreisen. Während sich in Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz sowohl bei den Arbeitslosen als auch bei den Stellenangeboten positive Entwicklungen abzeichnen, steigt die Arbeitslosigkeit im Havelland und Oberhavel wegen der fehlenden Aufnahmefähigkeit des Berlin nahen Arbeitsmarktes auch zum Vormonat geringfügig an" so Beate Kostka, Leiterin der Agentur für Arbeit in Neuruppin. Deutlich rückläufig ist auch die Zahl der Anträge auf Kurzarbeit. Im Juni gingen im gesamten Agenturbezirk nur 86 neue Anzeigen ein.