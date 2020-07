MOZ

Strausberg/Neuenhagen (MOZ) Am Dienstag versuchten unbekannte Anrufer, eine Strausbergerin und einen Rentner in Neuenhagen um ihr Geld zu bringen.

In Strausberg wollte ein Mann einer Seniorin vorgaukeln, sie habe Spielschulden von 3700 Euro angehäuft. Da sich die Dame keiner Schuld bewusst war, beendete sie kurzerhand das Gespräch und informierte anschließend die Polizei.

Mit einer noch dreisteren Masche versuchte es ein Anrufer bei einem Mann in Neuenhagen. Der Unbekannte wollte den Angerufenen davon überzeugen, dass dessen Sohn schwer erkrankt sei. Zur Behandlung würden jedoch 10 000 Euro benötigt, die der Senior in der Berliner Charité übergeben sollte. Der Angerufene rief jedoch kurzerhand seinen Sohn an und die Lügengeschichte des Betrügers fiel in sich zusammen.