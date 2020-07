René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Exhibitionisten, der mit heruntergelassener Hose am Mittwochmorgen in einem Wäldchen nahe des Bruno-Baum-Ringes in Rathenow stand. Eine Frau, welche mit ihrem Hund dort spazieren ging, hatte den Mann bemerkt und die Polizei informiert. Trotz sofort eingeleiteter Suche und einer von der Zeugin angegebenen Personenbeschreibung konnte der Entblößer nicht gefunden werden. Es soll sich um einen etwa 30-jährigen Mann mit kräftiger Statur und dunklen kurzrasierten Haaren handeln. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer braunen Tarnjacke. Hinweise aus der Bevölkerung werde unter 03322/2750 entgegen genommen.