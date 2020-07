René Wernitz

Stechow/Rathenow (MOZ) Wollte ein Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 14.00 Uhr wenden auf der Bundesstraße 188 zwischen Stechow und Rathenow? Wenn dem so war, ist der Versuch misslungen. Die Zugmaschine geriet in den Straßengraben, während der Anhänger auch den Rest der Fahrbahn blockierte.

Bis zum Eintreffen von Mitarbeitern der zuständigen Straßenmeisterei mit Schildertechnik übernahmen Polizisten die Absicherung der Unfallstelle nahe einer Kurve. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Gespanns. Nach gut drei Stunden war die B 188 beräumt.