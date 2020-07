Als der Wasserhahn aufgedreht wird, kommt die Familie angelaufen, um die Dusche zu genießen. Selbst ein Bad in einer Pfütze nehmen sie gern an – begeisterte Wasserplanscher! © Foto: Monika Rassek

Nicht billig ist der Erwerb eines Alpakas (ab 1500 Euro aufwärts) und an strenge Regeln gebunden: Mindestens drei Tiere sind zusammen zu halten, denen eine Fläche von mindestens 1000 Quadratmetern mit einem schützenden Unterstand zur Verfügung stehen muss. © Foto: Monika Rassek

Nach einer erfrischenden Dusche bleiben die Wassertropfen gut sichtbar auf der Wolle liegen und glitzern wie kleine Perlen in der Sonne. © Foto: Monika Rassek

Uta und Tom Ziller mit ihren Neuweltkamelen, dem Wallach Quim (l.) und dem Hengst Fabio in Stremmen. Alpakas erreichen ein Alter von 25 Jahren, leben in Herden und sind reine Fluchttiere. © Foto: Jörn Tornow

Stremmen (MOZ) Ein tiefer Blick in die Augen, schon verfällt man ihnen. Alpakas geben sich überaus charmant. Vornehme Zurückhaltung, gepaart mit höflicher Aufmerksamkeit. Die Hände streben unweigerlich ins wuschelige Haarkleid. Kuscheln, schmusen. Aber: "Das mögen sie nicht", sagt Tom Ziller, dessen Familie in Stremmen, einem kleinen Ort in der Gemeinde Tauche, sieben Tiere hält. "Alpakas sind Fluchttiere, sehr scheu, aber neugierig", erklärt er. Erst wenn sie Vertrauen gefasst haben, lassen sie sich auch streicheln.

Familie Ziller genießt das Vertrauen der possierlichen Wollknäule auf Beinen: Streicheln und spazieren gehen – kein Problem. Nur warum schafft sich jemand ausgerechnet Alpakas an, eine Kamelform, die ursprünglich in den südamerikanischen Anden beheimatet ist? "Angefangen hat alles mit dem Hobby unserer Tochter, dem Reiten", erinnert sich Uta Ziller. Sie hätten zwei Pferde gehabt, eines sei leider verstorben. Da Pferde normalerweise in Herden leben, überlegte die Familie, welche Tiere als Gesellschaft für Reitpferd Candy in Frage kommen.

"Alpakas oder auch Neuweltkamele sind sehr interessante Tiere und der Aufwand hält sich in Grenzen", begründet Tom Ziller die Entscheidung. Seine Frau Uta ergänzt: "Wir gehen gern mit ihnen spazieren, aber wenn die Zeit nicht reicht, ist es auch in Ordnung." Bei Wind und Wetter können Hengst Fabio, Wallach Quim, die Stuten Ammy-Lou, Wilhelmina und Antonia sowie die Fohlen Steve und Stella draußen stehen. "Die Tiere können unglaubliche Temperaturunterschiede ausgleichen", sagt Ziller. Ein wetterfester Unterstand müsse dennoch vorhanden sein. So schreibt es das Tierschutzgesetz vor.

Ihre Wolle wirkt wie eine Dämmung als Schutz vor Hitze, Kälte, Regen und Schnee. Geschoren fühlt sich Alpaka-Haar an wie ein dicker, sehr teurer, weicher Teppich. Die gewachsene Wolle ist flauschig und weich. "Die Qualität ähnelt dem von Kaschmir, ist vielleicht sogar besser", so Ziller. Der Vorteil: "Sie ist antibakteriell, kann bis zu 30 Prozent Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass sie sich nass anfühlt."

Und sie riecht nicht wie bei Schafen. Das wiederum liegt am Wollfettanteil (Lanolin) – einem Drüsensekret –, der beim Schaf bei 35, bei Alpakas höchstens bei fünf Prozent liegt. Vier Kilo Wolle je Alpaka – so das Ergebnis der diesjährigen Schur vom Mai. "Das lassen wir zu Garn zum Stricken verarbeiten", erzählt das Paar. Und auch Betten und Einlegesohlen würden gefertigt: "Wegen der antibakteriellen Wirkung riechen die Schuhe nicht so", erklärt Tom Ziller.

Und, spucken Alpakas wie Lamas? "Ja, aber sehr selten und wenn, dann mit einem 30-Zentimeter-Sprühstrahl", bestätigt Tom Ziller mit verschmitztem Lächeln.

In den Ferien, ab 20. Juli, bietet Familie Ziller Alpaka-Wanderungen in Stremmen, Stremmener Hauptstraße 30, gegen eine finanzielle Futterspende an. Anmeldung: Tel. 0152 08520280