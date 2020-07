Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Jura-Professorin Ines Härtel vonder Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)könnte als erste Ostdeutsche zur Richterin am Bundesverfassungsgericht werden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bestätigte am Mittwoch, dass er die Rechtswissenschaftlerin, die1972 in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) geboren wurde, am Freitag im Bundesrat als neue Kandidatin für das Amt vorschlagen werde.

Der zuvor vorgeschlagenen Brandenburger Verfassungsrichter Jes Möller war von anderen Ländern im Bundesrat abgelehnt worden. Härtel ist seit 2014 an der Viadrina.