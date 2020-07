Markus Kluge

Manker (MOZ) Die Polizei hat am Dienstagnachmittag bei Manker 420 CannabisPflanzen ausgerissen und sichergestellt. Zeugen hatten die Pflanzenen, aus denen Marihuana gewonnen werden kann, in einem Getreidefeld in der Nähe der L165 zwischen Protzen und Manker entdeckt. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.