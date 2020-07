Elke Kögler

Oberhavel (MOZ) Neun Oberhaveler sind mit Stand vom Mittwoch, 10 Uhr, mit dem Coronavirus infiziert. Davon befinden sich fünf Personen in häuslicher Quarantäne, vier Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden. In der vergangenen Woche Tagen wurden in Oberhavel insgesamt drei Neuinfektionen registriert. Neun Personen sind verstorben.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden im Landkreis: Oranienburg: 3, Hohen Neuendorf: 1, Hennigsdorf: 2, Glienicke/Nordbahn: 1, Amt Gransee und Gemeinden: 1 sowie Oberkrämer: 1.

Bisher sind im Landkreis insgesamt 327 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 309 Personen sind bereits genesen. Das sind insgesamt 94 Prozent der erfassten Fälle. 1.130 Menschen befinden sich außerdem in häuslicher Quarantäne, weil diese mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Gesamtzahl der Infektionsfälle verteilt sich wie folgt auf die Gemeinden und Städte: Hennigsdorf: 127, Oranienburg: 51, Hohen Neuendorf: 34, Velten: 21, Glienicke/Nordbahn: 19, Oberkrämer: 15, Mühlenbecker Land: 12, Zehdenick: 9, Birkenwerder: 9, Löwenberger Land: 7, Amt Gransee und Gemeinden: 7, Leegebruch: 7, Liebenwalde: 5 und in Kremmen: 4. In Fürstenberg/Havel gibt bislang weiterhin keinen gemeldeten Fall einer Infektion.

