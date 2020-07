Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) In der Havelpassage werden seit Mittwoch wieder frische Backwaren verkauft. Die Wriezener Backstube hat den Laden, in dem sich zuvor eine Filiale des Lila Bäcker befand, komplett umgebaut. Kunden können jetzt an Fensterplätzen Kaffee und Kuchen genießen. Die 23. Filiale der Bäckerei aus Wriezen (Märkisch-Oderland) ist das erste Geschäft in Oberhavel. Der von Axel Rolle gegründete Betrieb war 1990 aus einem VEB hervorgegangen.

"Wir haben tolle Leute", lobt Filialverkaufsleiter Tony Friedrich das freundliche Personal im neuen Laden. Und dann nennt er als Empfehlung das Wriezener Landbrot, ein Roggenmischbrot, das seit 1981 nach unveränderter Rezeptur gebacken werde. Außerdem werden im Laden laufend frische Brötchen, Brot und Kuchen gebacken.

Das neue Angebot wurde gleich am Eröffnungstag gut angenommen, die Schokoladentorte war am frühen Nachmittag schon fast ausverkauft. Neben den Backwaren gibt es warme Snacks und Softeis sowie Kaffeespezialitäten und Getränke. Kunden können täglich zwischen 6.30 und 18 Uhr einkaufen. Sonnabends und sonntags hat der Backshop von 7 bis 16 Uhr geöffnet.