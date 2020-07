Kerstin Unger

Prenzlau (MOZ) Bei der Märkischen Oderzeitung ist am Mittwoch die Kopie eines Briefes eingegangen, der an die Uckermark-Landrätin Karina Dörk gerichtet ist. Darin wird nach der Entlassung des 1. Beigeordneten der Landrätin auch der Rausschmiss des Amtsdirektors des Amtes Oder-Welse, Detlef Krause, gefordert. Die Briefkopie ist per Computer unterschrieben mit "Ihr Gerd Regler", im Namen der Gemeinde Berkholz-Meyenburg.

Der Wortlaut des Briefes, die Beschimpfungen und Mutmaßungen ließen vermuten, dass der Bürgermeister von Berkholz- Meyenburg und Vorsitzende des Amtsausschusses Oder-Welse nicht der wahre Absender ist. Im Büro der Landrätin ist der Brief am Montag eingegangen, allerdings war dieser handschriftlich unterzeichnet. Der Büroleiter erkannte, dass mit der Unterschrift etwas nicht stimmte und informierte Gerd Regler über den "ominösen Brief".

"Das ist nicht mein Stil"

Regler betätigt gegenüber dieser Zeitung dann auch, dass der Brief nicht von ihm stamme. "Ich habe ihn nicht geschrieben. Das ist nicht mein Stil. Es soll so aussehen, als wenn ich gegen den Amtsdirektor vorgehen will", sagt er. "Ich hätte keinen Brief geschrieben, sondern persönlich angerufen. Wer mich kennt, weiß, dass ich sage, was ich denke."

Da der Brief gerade jetzt in Umlauf gebracht wurde, vermutet er einen Zusammenhang mit der heutigen Gemeindevertretersitzung in Passow. Der Ton im Amtsbereich ist seit dem Amtsaustrittsbegehren Schönebergs rauer geworden.

Ortsname falsch geschrieben

Pinnow und Landin suchen im Falle eines Auseinanderbrechens des Amtes nach eigenen Wegen für eine weitere Selbstständigkeit. Statt miteinander zu reden, wurden unterschiedliche Zukunftspläne in den verbleibenden vier Gemeinden geschmiedet. Es gab verbale Kämpfe, auch im letzten Amtsausschuss. "Doch die Rhetorik des Briefes ist schon schlimm", meint Gerd Regler. "Die Auseinandersetzungen nehmen Formen an." Da halte sich jemand schadlos, um in verschiedene Richtungen Zwietracht zu säen. "Für diejenigen, für die wir uns in der Vergangenheit stark gemacht haben, macht das keinen Sinn", so Regler.

Gegen jemanden aus der eigenen Gemeinde spricht, dass der Ortsname im Brief falsch geschrieben ist: Statt "Berkholz" schreibt der Absender "Bergholz"

Seine Meinungsverschiedenheiten mit dem Amtsdirektor sind kein Geheimnis. "Er ist nachweislich nicht neutral. Alle sind gleich zu behandeln. Deshalb haben wir Maßnahmen ergriffen", sagt Gerd Regler. Konsequenz ist eine Dienstaufsichtsbeschwerde. "Wir können die Verwaltung in Zukunft nicht mehr finanzieren und ich bin dazu auch nicht bereit", stellt er klar.

Kein Handlungsbedarf

Die Uckermark-Landrätin Karina Dörk hat den besagten Brief am Montag nicht persönlich erhalten, weil sie sich derzeit im Sommerurlaub befindet. Wie die Kreisverwaltung damit umgeht, teilte am Mittwoch die Pressestelle des Landkreises Uckermark mit: "Bei offensichtlich gefälschten Schreiben sieht die Kreisverwaltung – sollten damit keine weitergehenden strafbewehrten Handlungen einhergehen – grundsätzlich keine Veranlassung, der Frage der Autorenschaft weiter nachzugehen. Es ist der Person, in deren Namen der Brief verfasst wurde, insofern anheimgestellt, etwaige rechtliche Schritte gegen den Verfasser einzuleiten", heißt es.

Das wird Gerd Regler jetzt auch tun. Wie er informierte, will er Anzeige erstatten, schon aus Selbstschutzgründen. "Das ist klare Urkundenfälschung. Aus meiner Sicht versucht hier irgendjemand, der sich auskennt, die bestehende Unruhe zu vergrößern und die Situation noch weiter zu verunsichern. Egal, wer diesen Brief abgesetzt hat, dem geht es wohl auch darum, mich persönlich zu verunsichern und einzuschüchtern." Der Druck nehme zu und schlimme Formen an.