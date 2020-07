Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Ob geladene Gäste, neugierige Passanten, Kinder oder ältere Semester: Allgemeines Raunen ging durch die Runde während der Eröffnung des neuen Zehdenicker Jugendklubs zu Beginn der Sommerferien. Prächtig, großzügig und einladend, so wirkt das ehemalige Domizil der Landbaugesellschaft auf den Betrachter.

Das freute auch Jens Lüscher. Der Geschäftsführer der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG) war extra zur Eröffnung des Klubs in die Havelstadt gekommen. Zumal es die BSG war, die jahrelang den Prozess der städtischen Entwicklung mitgeprägt hat. Lüscher ließ es sich denn auch nicht nehmen, den Vertretern der Kommune, allen voran Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos), vor allem aber den Kindern und Jugendlichen zu gratulieren. "Sehr, sehr lange Zeit" sei das alte Gebäude auf dem ohnehin entwicklungsbedürftigen Festplatzgelände den Verantwortlichen ein Dorn im Auge gewesen. Vor etwa zehn Jahren, so Lüscher, habe es erste Ideen gegeben, wie man das Ensemble und damit auch dieses Haus entwickeln könnte. "Allen war klar, diese Ruine und dann die Altlasten drumherum waren absolut kein schöner Anblick für die Nachbarn", erinnerte der BSG-Experte. Seine Gesellschaft habe dann dann den gesamten Prozess der Entwicklung des Geländes und des künftigen Klubs begleiten dürfen. Immerhin habe man über das Programm Aktive Stadtzentren für das Festplatz-Areal insgesamt 5,5 Millionen Euro investieren können. Zwei Millionen investierte die Kommune.

Alte Halle macht neugierig

Lüscher merkte an, Voraussetzung für all das sei ein Entwicklungskonzept für den städtischen Norden Zehdenicks gewesen. Die Mittel konnten dann jährlich bereitgestellt werden. "Und das Ergebnis, also der gesamte Festplatz, kann sich jetzt sehen lassen", betonte Lüscher.

Wie sich die Mittel insgesamt verteilten? Lüscher zufolge wurden 55 Prozent der investiven Mittel in den neuen Festplatz gesteckt. 18 Prozent wurden für den Jugendklub aufgewendet, zwölf Prozent mussten für die Beräumung der Altlasten bereitgestellt werden. Na klar, ein großes Problem gibt es gewissermaßen unübersehbar: die Halle! Lüscher machte kein Hehl daraus, dass auch dieses Objekt eine Zukunft haben werde. In der dritten Juniwoche habe die Stadterneuerungsgesellschaft entsprechend eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung in Sachen Nachnutzung Anzeigen im Internet geschaltet. "Und ich kann sagen, binnen weniger Tage hatten wir schon 250 Zugriffe auf diese Anzeige", verkündete der Geschäftsführer. "Man kann natürlich nicht behaupten, dass jeder von diesen Zugriffen ein potenzieller Betreiber für die Halle wäre", aber es gebe dennoch eine positive Resonanz, die hoffen lasse, freute sich Jens Lüscher.

Noch während der Februar-Sitzung des Stadtparlamentes hatten Stadtverordnete scharfe Kritik an der BSG geübt. Die Gesellschaft wirtschafte vor allem in ihre eigene Tasche, ärgerte sich Norbert Gerth (Bürger für Zehdenick) Mitte Februar. So würden die Abrisskosten für die große Werkhalle mit rund einer halben Million Euro viel zu hoch veranschlagt.

Während dieser Sitzung hatten sich die Parlamentarier auf ein Konzept geeinigt, das auch die Nachnutzung der Halle ermöglichen könnte, falls es dafür Interessenten gebe. Ansonsten würde der Abriss des alten Gebäudes ab 2021 wahrscheinlich. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Abgeordneten im März.

Der BSG-Vertreter ließ vor dem Zehdenicker Jugendklub durchblicken, wie es bei der Stadterneuerung im Rahmen von Aktive Stadtzentren weiter geht. Geplant sei das neue Gebäude in der Philipp-Müller-Straße 35, kündigte er an.