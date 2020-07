Harmonisches Bild: Der neue Sitz von Gesundheitsamt und Jobcenter schließt direkt an den Altbau in der Neustädter Straße an. © Foto: Ulrike Gawande

Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Zufrieden lächelnd sitzt Heike Brüggemann vom Arbeitgeberservice des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin in ihrem neuen Büro im Obergeschoss der Neustädter Straße 13 in Neuruppin. Alles ist hell und freundlich. Gestern wurde der Bau in Anwesenheit von Landrat Ralf Reinhardt (SPD) und der Kreistagsvorsitzenden Sigrid Nau (CDU) offiziell übergeben.

Es sei eine etwas andere Eröffnung, coronabedingt im kleinen Rahmen, so der Landrat. "Das hatten wir uns anders vorgestellt." Kurz ließ er die Entstehungsgeschichte des Gebäudes, das über zwei Übergänge mit dem Landratsamt in der Neustädter Straße 14 verbunden ist, Revue passieren. So habe es im Dezember 2015 erste Ideen für diesen Ersatzbau gegeben, weil das Gebäude der ehemaligen Poliklinik auf der anderen Straßenseite, in dem bisher Jobcenter und Gesundheitsamt untergebracht waren, nicht mehr den heutigen Standards einer öffentlichen Verwaltung entsprach. "Die Herausforderung eines Umbaus wäre für den Landkreis finanziell eine zu große Nummer gewesen", so Reinhardt. Im März 2017 entschied der Kreistag, den Ersatzbau zu errichten. Die Baukosten belaufen sich auf rund 8,125 Millionen Euro.

Komplettpaket ausgeschrieben

Ausgeschrieben wurde das Projekt als Gesamtleistung. Den Zuschlag erhielt die Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH Wittstock (HTW), die am 1. Oktober 2018 mit den Bauarbeiten auf dem ehemaligen AWU-Gelände begann. Dort, wo einst Garagen, Hallen und das Betriebsgebäude der AWU standen, befindet sich nun auf einer Grundstücksfläche von rund 9000 Quadratmetern ein unauffällig schönes und sich gut in die Umgebung einfügendes Verwaltungsgebäude. "Es sticht nicht sofort ins Auge", so Reinhardt, der schmunzelnd an die lange Diskussion über die Ziegelfarbe erinnerte. Zudem seien Erweiterungsmöglichkeiten vorhanden.

Im Erdgeschoss befinden sich die Räume des Gesundheitsamtes. Den ersten Stock teilt sich das Amt mit dem Jobcenter, das wiederum das Obergeschoss für sich hat. Alle 74 Einzel- und 21 Doppelbüros sowie die Besprechungsräume sind für Mitarbeiter und Besucher, denen 65 Parkplätze und 40 Fahrradstellplätze zur Verfügung stehen, barrierefrei erreichbar. Das Gesundheitsamt verfügt zudem zu ebener Erde über weitere Spezialräume zur Diagnostik, ein Hygienelabor, einen Sterilgutraum und eine sogenannte Zahnputzstrecke. Insgesamt sollen in dem Neubau auf 2250 Quadratmetern 130 Mitarbeiter Platz finden. Das Jobcenter ist bereits Mitte Juni umgezogen, das Gesundheitsamt packt seit Montag seine Kisten aus und richtet die Büros ein.

Die alte Poliklinik will die DWB Holding GmbH von Dennis Wisbar ab dem Frühjahr 2021 zu 50 bis 60 barrierefreien Wohnungen mit Balkon umbauen.