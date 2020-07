Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Nach vier Monaten Bauzeit konnte Geschäftsführer Christian Stein am Dienstag für den neuen Sitz der Firma Pohl electronic Richtfest feiern. Bereits zum Jahresende sollen das Unternehmen und seine derzeit 15 Mitarbeiter vom Blauen Wunder in den Gewerbepark Nord an der Eduard-Maurer-Straße umziehen. Die 1989 in Reinickendorf gegründete und seit 1999 in Hennigsdorf ansässige Großhandelsfirma für Elektrotechnik arbeitet mit namhaften Kunden wie der BVG und Getränke Hoffmann. Unter anderem werden Scanner für Fahrkartenautomaten und Flaschenrückgabe-Automaten vertrieben. Auf Kundenwunsch wird in kleiner Stückzahl auch produziert. Das betrifft zum Beispiel Batterien für Lampen, Alarmanlagen und Wegeleitsysteme. Der Neubau, mit dem sich Firmenareal verdreifacht, "ist ganz klar auf Expansion ausgerichtet", informierte Büroleiter Thomas Dreher. 2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 6,8 Millionen Euro. Bislang habe man auch die Corona-Krise ohne große Einschnitte überstanden.

Der Industriebau an der Eduard-Maurer-Straße direkt neben dem Gewerbehof Nord hebt sich farblich deutlich von den Nachbargebäuden ab. Aus der grau-weiß gestreiften Fassade sticht das stahlblaue Tor als Eingang zur Lager- und Produktionshalle hervor. "Bislang wurden 80 Tonnen Stahl und 170 Kubikmeter Beton verarbeitet", staunte der Bauherr über diese Dimensionen.