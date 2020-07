jk

Bad Freienwalde (MOZ) Die Qualität des Schulessens, das nach eingeschränkter Wiederaufnahme des Schulbetriebs an die Bildungseinrichtungen der Kurstadt geliefert wurde, sorgte bei Schülern und Eltern zuletzt für Kritik.

So sei etwa nicht immer das geliefert worden, was die Schüler eigentlich bestellt hatten. Von Seiten des Lieferanten wurde die geringe Zahl der Bestellungen dafür angeführt, dass es sich wirtschaftlich nicht lohne, jedes Gericht in kleiner Stückzahl zu liefern. Außerdem sei auch die Arbeit in den Küchen heruntergefahren worden, was zusätzlich für Probleme sorge.

Bürgermeister Ralf Lehmann gab zu dem Thema nun auch eine Erklärung in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung ab, nachdem er die Schulleitungen um eine Einschätzung und auch den Lieferanten um eine Stellungnahme gebeten hatte.

Unsicherheit weiterhin groß

Demnach sei die Situation in den Küchen weiter schwierig, da auch eine Einschätzung über die Art der Fortführung des Schulbetriebs nach den Sommerferien und die damit verbundene Menge an bestellten Essen kaum möglich sei, so das Stadtoberhaupt am vergangenen Donnerstag. Zwar sei in der Küche am Weidendamm der Betrieb wieder aufgenommen worden, die Unsicherheit, ob ein wirtschaftlicher Betrieb in absehbarer Zeit möglich sei, sei aber nach wie vor groß, heißt es vom Betreiber, gab Lehmann an die Stadtverordneten weiter.