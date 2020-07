Olav Schröder

Melchow (MOZ) Die Verbindung zwischen Bernau und Eberswalde ist in Melchow für etwa sieben Wochen unterbrochen. Am Mittwoch begannen an der Kreuzung Eberswalder Straße/Alte Dorfstraße die Arbeiten für eine Fußgängerquerung.

Zudem werden die Straßenentwässerung verbessert, eine Bushaltestelle errichtet und ein späterer Anschluss an das Abwassersystem vorbereitet.

Für etwa drei Wochen ist die Eberswalder Straße von der Kreuzung in Richtung Bahnhof gesperrt. Anschließend wird die Kreuzung voll gesperrt. Die Umleitung führt über Grüntal.