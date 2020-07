Jens Sell

Strausberg (MOZ) Am 1. September 2019 ist Elske Hildebrandt (SPD) für den hiesigen Wahlkreis in den Brandenburger Landtag gewählt worden. Für das Märkische Echo blickt sie auf das erste Halbjahr zurück.

Frau Hildebrandt, Ihr Wahlkreisbüro auf dem Bahnhofsvorplatz in ­Strausberg-Vorstadt haben Sie am 22. Februar eröffnet. Drei Wochen später kam die Corona-Pandemie. War das ein klassischer Fehlstart?

Die Eröffnung selbst war toll. Es kamen viele verschiedene Leute aus Vereinen, Einrichtungen, Verbänden und einfach privat Inte­ressierte. Und dann hat uns Corona erst mal ausgebremst. Wir haben entschieden, das Büro im März/April geschlossen zu halten, viele Termine wurden abgesagt, es gab zahllose Telefon- und Videokonferenzen. In der Zeit bearbeiteten wir über E-Mail und Telefon viele Anfragen zur Eindämmungsverordnung und zu Kritiken verschiedenster Interessengruppen. Im März haben wir auch gemeinsam mit lokalen Engagierten (z. B. Hedi Domdey) versucht, Kontakte zwischen Essen liefernden Restaurants und in der Wohnung bleibenden Senioren herzustellen. Seit Mai sind wir wieder präsent, passen aber auf, dass immer nur einzelne Bürger zum Gespräch zu uns kommen. Geöffnet ist montags und donnerstags von 9 bis 14 Uhr und freitags von 9 bis 17 Uhr, wobei ich versuche, Montag und Freitag vor Ort zu sein. Es war ein anspruchsvoller Start – nein, Fehlstart kann man das nicht nennen.

Welche Probleme haben die Strausberger an Sie herangetragen, haben Sie etwas zur Lösung unternehmen können?

Das reicht von persönlichen Prob­lemen über Sachfragen, die eher die Stadtpolitik betreffen, bis hin zur Systemfrage. Bei persönlichen Problemen sehe ich mich als Gesprächspartnerin und versuche, Hilfen aufzuzeigen. Ich stehe in Kontakt mit der Psychiatrischen Institutsambulanz und der Schuldnerberatung. Bei Fragen, die eher kommunale Belange betreffen (zu Baustellen, Müllentsorgung, Krankenhaus), versuchen wir, die Auskünfte einzuholen und sie den Fragenden weiterzuleiten. Dann gibt es Schulen, Vereine, Einrichtungen und Engagierte, die Fragen haben. Da hake ich in Ministerien und kommunalen Verwaltungen nach. Doch nicht immer ist das von Erfolg gekrönt. Ich lerne momentan selbst noch viel dazu.

Sie sind Sprecherin für frühkindliche Bildung. Da können Sie sicher die Irritationen nachvollziehen, die das uneinheitliche Vorgehen bei den Lockerungen bezüglich der Kinderbetreuung verursacht hat. Wie haben Sie diesen Prozess mitgestaltet und bei der Lösung geholfen?

Ja, die Schließungen der Schulen und die Notbetreuung in der Kita haben uns natürlich im Landtag sehr beschäftigt. In solchen Ausnahmezeiten müssen Entscheidungen oft schnell getroffen werden. Da haben die Abgeordneten dann eher beratende als beschließende Funktion. Mir war dabei wichtig, dass die Kitas auch die Möglichkeit haben, Kinder aus sozial belasteten Familien aufzunehmen, und dass auch den Allein­erziehenden die Notbetreuung geöffnet wird. Es gab immer enge Absprachen des Bildungsministeriums mit den Landkreisen und den Sozialdezernenten, aber natürlich war es schwierig, alle Konsequenzen für die Kitas schnell und klar zu kommunizieren. Kleinere Gruppengrößen, feste Räume, konstante Bezugserzieher, Datenerhebung, Personalmangel und Fragen nach Platzberechtigungen – das brachte viele Kita-Leiter und ihre Teams in komplizierte Situationen. Dazu kam dann, dass sich das Infektionsgeschehen lokal sehr unterschiedlich dargestellt hat. Insofern war es richtig, den Landkreisen selbst mehr Spielräume zu geben. Auch jetzt, im Regelbetrieb, ist die Frage, ob es Personalmangel gibt, weil etwa Fachkräfte zur Risikogruppe gehören. Es besteht auch die Möglichkeit, Unterstützungskräfte für diese Phase reinzuholen. Ich berate da gern.