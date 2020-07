Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Eigentlich war es vor 30 Jahren nur eine Formalie. Die damalige Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) wurde zum Tag der Währungsunion in die Orthopädische Schuhtechnik-Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. "Wir sind aber schon 62 Jahre alt", sagt Geschäftsführer Stephan Heidrich, als Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, ihm am Mittwoch in der Werkstatt in Birkenwerder die Urkunde zum 30-jährigen Bestehen überreicht.

Der 50-Jährige Meister übernahm das Unternehmen 2001. Zuvor hatte Vater Franz Heidrich 1958 das Unternehmen in Velten und Birkenwerder gegründet und über viele Jahre aufgebaut. Heute genießt die etablierte orthopädische Schuhmacherwerkstatt, die im eigenen Laden auch modische Bequem-Schuhe anbietet, einen überregionalen Ruf. Denn Stephan Heidrich ist mit seinem Team Spezialist für maßgefertige Schuhe bei Problemfüßen aller Art. Dabei verbindet er moderne Technik mit altem Handwerk. In der Werkstatt steht, zum Beispiel, noch eine Nähmaschine mit Fußantrieb. Sie ist älter als das Unternehmen selbst, "funktioniert aber tadellos", sagt Geselle Ulf Klinkowski, der regelmäßig an der Maschine sitzt. In einem Nebenzimmer geht es dagegen viel moderner zu. Dort werden den Kunden, die auf einem historischen Thronstuhl sitzen, elektronisch die Füße vermessen. Heidrich hat auch den Blick für das Problem. Er gibt physiotherapeutische Tipps für eine bessere Haltung beim Gehen und erkennt schnell, wo "der Schuh drückt". Auch Laufsportler nutzten diesen Service gerne. Entscheiden müsse aber am Ende der Arzt, gibt er den Kunden immer mit auf den Weg. "Die beste Einlage nutzt nichts, wenn der Schuh schief abgelaufen ist", weiß der Fachmann. Dann steht neben dem Besuch beim Orthopäden die Reparatur des Lieblingsschuhs oder eben ein Neukauf an. Weil den Menschen in den vergangenen Jahren immer mehr an ihrer Gesundheit liege, würden viele Kunden auch aus eigener Tasche in passende Schuhe und Einlagen investieren, hat Heidrich festgestellt.

Die Coronakrise hat der Traditionsbetrieb im Zentrum von Birkenwerder gut überstanden. Auf Kurzarbeit konnte verzichtet werden, weil es viele Aufträge für Maßschuhe abzuarbeiten galt. Allerdings nahm die Zahl der Kunden in den vergangenen Wochen ab. "Die Leute trauten sich nicht mehr zum Arzt", vermutet Heidrich. Die seit Mittwoch reduzierte Mehrwertsteuer ist für den Geschäftsmann mit zu hohem Aufwand verbunden. Er fordert dagegen eine dauerhafte Reduzierung um einen Prozentpunkt.

Viele Lehrstellen sind frei

Das Unternehmen aus Birkenwerder beschäftigt insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ladengeschäft, im Büro und in der Werkstatt. Zu ihnen gehört auch der 20-jährige Auszubildende Merlin Kobs, der kurz vor der Gesellenprüfung steht. Der junge Hohen Neuendorfer soll übernommen werden. "Wenn sich ein begabter Nachfolger findet, stellen wir gerne wieder ein", sagt Ursula Heidrich, die die Buchhaltung führt und sich um das kleine Schuhmuseum kümmert. Solche Aussagen hört der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer gerne. Denn immer noch sind in Brandenburg gut 8 000 Lehrstellen nicht besetzt. "Weil die Schulen nicht geöffnet hatten, konnten wir in den Abschlussklassen nicht für die Berufe werben", erklärt Bührig den Hintergrund. Er verweist auf die Ausbildungsbörse auf der Homepage der Handwerkskammer. "Wer dort einen Ausbildungsplatz sucht, wird bestimmt fündig", so der Hauptgeschäftsführer.