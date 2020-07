MOZ

Bernau (MOZ) Die Lieblingsserie am Morgen, der spannende Krimi am Abend – viele Fernsehzuschauer in Bernau Süd sehen in diesen Tagen sprichwörtlich "in die Röhre". Die Geräte bleiben schwarz, es gibt keinen Empfang.

"Wir haben seit dem 27. Juni eine lokale Einschränkung in einem sehr kleinen Teil unseres Kabelfasernetztes", bestätigte der Sprecher von Vodafone Deutschland, Volker Petendorf, am Mittwoch auf Anfrage. Es seien 48 Haushalte betroffen, die vorübergehend kein Kabel-TV empfangen können. Darüber hinaus ist nach Angaben des Sprechers auch der teilweise der Internet-Zugang gestört. Das Telefonieren im Festnetz funktioniere ebenfalls nicht.

Als Ursache wird ein zerstörter Verteilerkasten an der Pegasusstraße angegeben. Darüber seien die Haushalte an das Kabelnetz angeschlossen, so Petendorf. Zur Behebung des Schadens sind Tiefbauarbeiten notwendig, deren Planung und Ausführung sehr aufwändig seien. "Unsere Technik-Spezialisten arbeiten aber mit Hochdruck daran, den Verteilerpunkt zu erneuern", versicherte Petendorf. Einen konkreten Termin konnte der Sprecher nicht nennen.