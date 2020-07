Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Wenn die am Mittwoch begonnene deutsche EU-Ratspräsidentschaft in sechs Monaten zu Ende geht, ist eine Reaktion schon absehbar: Enttäuschung. Das liegt vor allem an den geradezu gigantischen Erwartungen, die hierzulande, aber vor allem in den übrigen EU-Staaten mit dem kommenden halben Jahr verknüpft sind: Corona besiegen, die Rezession bewältigen, den Brexit regeln, das Klima retten und China die Stirn bieten sind nur ein paar davon. Das kann nicht alles klappen.

Hinzu kommt die Konstruktion der Europäischen Union: Die rotierende Ratspräsidentschaft hat seit dem Vertrag von Lissabon nicht mehr die Bedeutung, die sie früher einmal hatte. Wer vermag schon die letzten drei Ratspräsidentschaften und ihre wichtigsten Erfolge aufzusagen? Für die mühsame Koordination der 27 Staats- und Regierungschefs ist weiterhin vor allem der ständige Ratspräsident Charles Michel und weniger Angela Merkel zuständig.

Dennoch richten sich nun alle Augen auf die Kanzlerin. Den Beinamen "Königin Europas" trägt sie schon länger. Das liegt natürlich am ökonomischen und politischen Gewicht Deutschlands. Und es hat zu tun mit der Erfahrung und der Autorität Merkels. Sie ist die mit Abstand am längsten amtierende Regierungschefin der EU; sie schlichtete bereits Finanzstreitigkeiten zwischen Großbritannien und Frankreich, als deren Vertreter noch Tony Blair und Jacques Chirac hießen.

Dass Merkels Ansehen, das zwischenzeitlich in der Finanz- und der Flüchtlingskrise durchaus Schaden nahm, trotz auslaufender Amtszeit derzeit wieder so hoch ist, beruht zudem auch darauf, dass Deutschland sowohl medizinisch als auch wirtschaftlich bislang vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen ist.

Geholfen haben dürfte vor allem, dass Merkel ihren bislang wohl größten Beitrag zu Europa schon Wochen vor Beginn der Ratspräsidentschaft geleistet hat. Der deutsch-französische Vorschlag für einen 500 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds war eine spektakuläre Wende: Ausgerechnet die CDU-Kanzlerin stimmte einer gemeinsamen Verschuldung in Europa zu und der Auszahlung von Zuschüssen, die nicht zurückgefordert werden. Merkel legte damit einen Politikwechsel hin, der ihren Entscheidungen in Sachen Atom oder Flüchtlinge kein bisschen nachsteht, erstaunlicherweise aber nicht im entferntesten dasselbe Ausmaß an Kritik auslöst. Corona macht’s möglich.

Dennoch ist die Pandemie nicht alles, das gilt auch für die deutsche Ratspräsidentschaft. Was Merkel und ihre Minister sich ansonsten ausgedacht haben für die kommenden Monate, blieb bislang seltsam blass. Gerade einmal zweieinhalb Stunden verbrachte der Koalitionsausschuss der Großen Koalition vergangene Woche damit, das Präsidentschaftsprogramm zu diskutieren. Heraus kamen so bahnbrechende Leitgedanken wie "ein gerechtes Europa". Etwas mehr Ehrgeiz darf es schon sein – auch wenn man damit Enttäuschungen riskiert.

