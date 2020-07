Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Easyjet ist in Berlin und Brandenburg bislang nicht für einen besonders unfreundlichen Umgang mit Kunden bekannt. Und es ist nicht davon auszugehen, dass sich das Unternehmen nun Vorteile davon verspricht, auf fragwürdige Art Flüge zu stornieren. Gerade in Zeiten, in denen die vom Lockdown gebeutelte Airline mit aller Kraft um Kunden kämpfen müsste.

Die für im Regen stehen gelassene Passagiere bitteren Manöver zeigen in Verbindung mit den nun angekündigten Massenentlassungen, dass es bei Easyjet lichterloh brennt. Schuld daran ist längst nicht nur Corona. Über Monate hat ein interner Machtkampf an der Spitze des Unternehmens die Geschäftsführung gelähmt. Easyjet-Gründer und immer noch Großaktionär Stelios Haji-Ioannou wollte die aktuellen Bosse loswerden, ist damit aber gescheitert.

Dennoch ist die Situation bei Easyjet auch ein Menetekel für die gesamte Branche nach der Corona-Zwangspause. Gewaltige Umbrüche zeichnen sich ab. Von einem Betrieb wie vor der Krise geht für Jahre niemand aus. Das ist sehr traurig für Mitarbeiter und ihre Familien, die mit dem Jobverlust vor riesigen Problemen stehen. Für Umwelt und Klima ist es wiederum eine gute Nachricht, dass Easyjet auf innerdeutsche Flüge verzichtet.