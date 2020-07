Frankfurt (Oder) (MOZ) Hätte 1989 jemand vorausgesagt, dass auch drei Jahrzehnte nach dem Fall der Berliner Mauer keiner der 16 Richterinnen und Richter am höchsten deutschen Gericht aus dem Osten kommen würde, dann hätte dies damals wahrscheinlich nur Ungläubigkeit hervorgerufen. Deshalb ist es allerhöchste Zeit, dass nun – im 30. Jahr der deutschen Einheit – dort zumindest eine Person mit ostdeutscher Biographie und dem daraus resultierenden ostdeutschen Rechtsempfinden vertreten ist.

Dass dies nun höchstwahrscheinlich die in Frankfurt (Oder) tätige Jura-Professorin Ines Härtel sein wird, liegt freilich auch an dem unwürdigen Gezerre, dass es um den ersten Brandenburger Kandidaten Jes Möller gab. Monatelang ließen Sozialdemokraten aus westlichen Bundesländer keine Finte aus, um den Mann auszubremsen, der sich bereits in der DDR als Dissident in Kirchenkreisen betätigt und ab 1989 die SPD in Brandenburg mit aufgebaut hatte. Es ist gut, dass Dietmar Woidke und andere nicht locker ließen und nun eine Frau präsentieren, die kaum abgelehnt werden kann. Alle, die Ines Härtel etwas kennen, wissen zudem, dass sie eine gute Wahl ist.