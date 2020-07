Nancy Waldmann

Lubuskie (MOZ) Das liberale, "helle" Polen im Westen und das erzkonservative, "dunkle" Polen im Osten – der erste Blick auf die Wahlergebnisse von Runde I der Präsidentschaftswahl scheint das alte Muster zu bestätigen. Drei Wojewodschaften im Westen sind rot eingefärbt, wo der Kandidat der liberalen Opposition (PO) Rafał Trzaskowski erhielt, eine davon das Lebuser Land (Lubuskie). Der Südosten hingegen: tiefblaues PiS-Land.

Doch die Grafik nach Wojewodschaften verzerrt das Bild: Trzaskowskis Vorsprung in Lubuskie ist klein, mit knapp 37 Prozent liegt er kaum drei Prozent vor Duda. Noch 2015 lag der Kandidat der PO im ersten Wahlgang um 15 Prozent vor dem der PiS. Die eigentlichen Trennlinien verliefen heute nicht zwischen Ost und West, sondern zwischen Land/Kleinstadt und Metropolen, und daran hingen auch Klassenunterschiede, schreibt die Warschauer Journalistin Kaja Puto.

Tatsächlich hat auch in Lubuskie in 58 von 82 Gemeinden Andrzej Duda gewonnen, in den beiden größten Städten Gorzów und Zielona Góra hingegen gewann Rafał Trzaskowski mit klarem Vorsprung. Auch Grenzstädten wie Słubice, Kostrzyn oder Gubin, wo immer noch viele Unternehmer von Kunden aus Deutschland leben, ist traditionell die liberale, EU-und deutschfreundliche Bürgerplattform stark. Doch schon in strukturärmeren Landgemeinden, auch in den grenznahen wie Górzyca oder Słonsk, wo die Sozialpolitik der letzten Jahre das Leben für viele verbesserte, hat die PiS die Nase vorn. Ihre Hochburg im Lebuser Land ist der Südosten. Im 1300-Seelen-Ort Szlychtingowa erhielten die Nationalkonservativen 57 Prozent.

Erstaunlich ist der Erfolg des auf Platz 3 gelandeten parteilosen Kandidaten Szymon Hołownia, Publizist und ausgesprochener Katholik, dem der Umweltschutz am Herzen liegt. In Lubuskie erzielte er sein stärkstes Ergebnis (18 Prozent). In Gubin schaffte er es sogar auf Platz 2 (27 Prozent) noch vor Duda – Ausdruck dafür, dass die Leute ein "nicht kriegerisches Polen" wollten, in dem also nicht mehr die PO-PiS-Front der letzten 15 Jahre die gesamte Politik vereinnahmt, wie Gubins Bürgermeister Bartłomej Bartczak in der Gazeta Wyborcza sagte. Ein dritter Weg – etwas, das sich viele Polen wünschen. Hołownia und nicht ein anderer der neun Kandidaten jenseits der zwei Parteien habe die Stimmen bekommen, weil er die Proteste der Grenzpendler gegen die Grenzschließung im April unterstützt hatte, so Bartczak. Das Buhlen um ihre Stimmen für die Stichwahl am 12. Juli ist in vollem Gang: Präsident Duda besucht heute den Süden von Lubuskie, macht Station in drei Städten im Süden von Lubuskie. Doch mit Duda würden sie für das Weiter-so des ungebremsten Durchregierens der PiS optieren. "Ich glaube, dass die meisten Hołownia-Wähler nun Trzaskowski unterstützen werden. Doch das ist zu wenig" so der Gubiner Bürgermeister. Zu wenig, um Dudas Sieg zu gefährden.

Ankommen wird es daher nicht nur auf die Stimmen der vielen, die in Lubuskie den grünen Katholiken Hołownia wählten. Sondern auf die 6 Prozent oft junger und männlicher Wähler der Partei "Konföderation", die rechts der PiS stehen und deren Sozialpolitik ablehnen. Ihr schneidiger Kandidat Krzysztof Bosak ist erst 38, stammt aus Zielona Góra und landete auf Platz 4. Im Facebook-Forum "Nowe Słubice" hat sich ein Bosak-Wähler bereits positioniert: Duda werde er am 12. Juli wählen. Einer seiner Gründe: er wolle nicht die von PO garantierte "völlige Unterordnung unter Entscheidungen aus Berlin".