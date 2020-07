Ulrike Gawande

Dabergotz (MOZ) Noch ist nicht klar, um was es sich bei der breiigen Masse handelt, die von Unbekannten vermutlich am 20./ 21. Juni im Temnitzpark in Dabergotz ausgeschüttet wurde. Amtsdirektor Thomas Kresse geht davon aus, dass es zwischen 1000 und 2000 Litern waren, die sich auch auf die Lindenallee ergossen und in einen Schacht gelaufen waren. Anfangs habe er gedacht, dass es sich um Teppichkleber handeln könnte, so Kresse. Jetzt gehe er aber davon aus, dass es Pülpe sei, ein Nebenprodukt bei der Futtermittelherstellung. Kresse ist sauer. "So eine Umweltsünde hatten wir noch nie."

Sofort nach dem Vorfall sei Anzeige erstattet und das Umweltamt eingeschaltet worden, so der Amtsdirektor, der deutlich machen will, dass solche Umweltvergehen nicht unentdeckt bleiben. Aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes droht den Verursachern ein Bußgeld bis zu einer Höhe von 100 000 Euro. Gemeinsam sei dann entschieden worden, die Masse nicht abzusaugen, sondern abzubaggern, berichtet Thomas Kresse. Die AWU, die ihren Sitz im Temnitzpark hat, wurde vom Eigentümer der Fläche mit der Aufnahme und Entsorgung der Pülpe beauftragt. Die Rohrreinigungs-Firma Benz übernahm dann die Spülung des Gullys und der Leitung auf der Gemeindestraße. "Das war eine Auflage des Landesumweltamtes", erklärt der Amtsdirektor. Er wartet jetzt auf das Ergebnis der Laboruntersuchung. Eine Probe der Masse ging an das Umwelt- und Agrarlabor Fehrbellin.