Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Viele Neuruppiner stoppten gestern auf dem Schulplatz, auf dem mit weißer Kreide die Umrisse von Menschen aufmalt waren. Sie stehen symbolisch für die 22 Männer und Frauen, die seit 1990 in Brandenburg Opfer rechter Gewalt wurden. Einer von ihnen war Emil Wendland, der am 1. Juli 1992 ermordet wurde. Ihm und den anderen Opfern galt die Gedenkveranstaltung im Rosengarten, die vom Sozialen Zentrum Mittendrin und der Linksjugend Solid organisiert wurde. Sie fordern, dass künftig eine Straße in Neuruppin Wendlands Namen tragen soll.