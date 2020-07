Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Sparkasse Märkisch-Oderland als Besitzer des Gebäudes hat einen Nachfolger für die Betreibung der seit Mitte März geschlossenen Gaststätte "Zur Fähre" gefunden.

Der Mazedonier Kurtish Redjepi eröffnet dort mit einem Geschäftspartner ab Oktober ein italienisches Res­taurant. Er folgt auf Pächter Tom Bongert, der nach 22 Jahren zum 1. Juli gekündigt hatte. "Der Vertrag ist vergangenen Freitag geschlossen worden und läuft 15 Jahre", sagt Redjepi, der über einen Strausberger Bäcker von dem Leerstand erfahren hatte. "Wir werden innen alles erneuern, vom Mobiliar über den Fußboden bis hin zu den Fliesen. Nur die Hülle bleibt stehen", kündigt er an. Auf der Speisekarte werden die klassischen italienischen Gerichte mit Pizza- und Pasta-Variationen stehen, erzählt Redjepi, der in Müggelheim am kleinen Müggelsee die Trattoria di Mare betreibt. Spezialisiert sei er auf Fisch und Wein. Nach ersten Schätzungen rechnet der Gastronom mit 280 bis 300 Plätzen im Innenbereich und Biergarten, die von insgesamt 17 Mitarbeitern betreut werden sollen. Wie bisher auch werde es abgetrennte Bereiche für Familienfeiern geben. Für den Namen des Restaurants gebe es zwei Ideen. "Die verrate ich aber noch nicht. Zur Fähre wird es aber nicht heißen", sagt er.

"Wir freuen uns, dass wir das Restaurant mit Biergarten für die Strausberger erhalten konnten", sagt Manuela Baumgärtner von der Bauabteilung der Sparkasse Märkisch-Oderland.